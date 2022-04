Alain FRAYNAL

Spécialiste en imagerie médicale, j'ai élargi mes compétences au marketing.

J'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur application (essentiellement en charge de la formation utilisateur et le suivi clientèle) au sein de la Division Médicale de Siemens.



J'ai par la suite intégré le Service Offres en tant que coordinateur offres. A ce poste, ma double compétence me permet de gérer au mieux les dossiers, le suivi de la base d'informations du Service Offres et le support à mes différents interlocuteurs en interne.

Suite au déploiement du CRM au sein de la Disivion Imaging & IT du Secteur Healthcare (ex-Division Médicale), j'ai occupé la fonction d'Administrateur du CRM pour la France en plus des mes responsabilités de coordinateur offres.



Fort de cette expérience, j'ai exploité ces connaissances et cette polyvalence en tant que spécialiste produit dans le secteur des réseaux d'images médicaux (PACS et serveurs d'applications).



Suite au développement du Service e-Santé chez Siemens Healthineers, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'équipe en tant que consultant e-Santé pour cette nouvelle activité sur le marché français.



Dans la lignée de mon poste de consultant e-santé, j'ai intégré l'équipe de consultants techniques pour les solutions e-santé de la maison mère.



Mes compétences :

Réseau d'images medicales

Code des marchés publics

Médecine nucleaire

CRM

Imagerie médicale

Marketing

PACS

Serveur de post-traitement d'images médicales

DICOM

IHE