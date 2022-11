Alain GALLAUD

EXPERIENCES PROFESSIONNELLE



2021- 22 Création et direction SAS Soserv 36 - Société de maintenance immobilière



2010 - 22 Création et direction Entreprise Adome 36 - Entreprise de services à la personne



2009 - 10 Directeur Supermarché - Aldi



2006 - 06 Mission de Contrôleur de Gestion : Sté Dactyl-Buro (Distribution de solutions bureautiques)

Création ex nihilo dun contrôle de gestion Division Bureautique



2002 - 05 Chargé de Mission : SMIPAC (EPCI Interdépartemental - Parc dActivités Industrielles)

Responsable de la structure, laménagement, la promotion, la commercialisation dun Parc dActivités Industrielles & des services aux Entreprises



2000 - 02 Responsable Adjoint de Production : Sté Delta France (Production darticles de robinetterie)

Responsable des activités de conditionnement et de la démarche qualité



1998 - 99 Chargé de Développement : Association Inter G

Evaluation de projets pour la création et le développement dEntreprises



1997 - 98 Acheteur/Vendeur : Casablanca Maroc

Négociation, achat, vente de denrées alimentaires



1997 Mission dAnalyste financier : Mairie dEsvres sur Indre

Réalisation du bilan financier de la zone industrielle sur 25 ans



DIPLOME

2006 Master II Professionnel Sciences de Gestion Administration des Entreprises IAE Bordeaux/Limoges

1997 Maîtrise AES Administration Territoriale - Tours

1996 Maîtrise AES Administration et Gestion des Entreprises - Tours



Mes compétences :

Animer

Anticiper

Contrôler

Convaincre

Decider

Écouter

Evaluer

Former

Innover

Manager

Négocier

Organiser

Produire

Prospecter