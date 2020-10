Alain GUIMBERTEAU

Intervenant dans de nombreux secteurs :



- formation systèmes, réseaux, bases de données, développement (formateur agréé Microsoft depuis 1996),

- assistance entreprises et grand public,

- audit et conseil en réseaux et sécurité,

- réalisation de sites internet et intranet,

- développement de logiciels sur mesure,



- ...



- ouvert à de nouvelles activités liées à l'informatique



http://guimberteau.net/



Mes compétences :

Sql Serveur

MCSA Windows 7

MCSA Windows Serveur 2008

Réseaux

Microsoft

Formation

ASP.NET

C#

Windows PowerShell