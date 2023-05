Alain IMBAUD

Je suis très attentif aux usages des outils numériques. Je suis en capacité de m'informer, de m'auto-former sur de nouveaux outils, puis de former d'autres professionnels pour leurs besoins spécifiques.



Mes fonctions associatives me permettent de développer une expérience importante dans la gestion de projet, d'équipe, de budget et prospective.



Dans le projet MIETE depuis le début, jinvestis tous les champs de l'éducation populaire, du handicap et forme des collaborateurs aux outils numériques.



Je suis également Président de l'association Musique Libre!, à l'origine du site dogmazic.net. Une association qui promeut la libre circulation d'oeuvres sous licences libres et qui met en place des réflexions autour du droit d'auteur et de la place des artistes dans la société. Je suis aussi un des membres fondateur de l'association locale "Musique Libre Lyon" et à l'origine du projet "Artischaud - le festival des cultures libres sur Lyon".



Mon envie de transmettre et de partager rencontre mes expériences, et je suis dorénavant formateur enseignant à temps plein ! Partagé entre lUniversité Lyon 2, où jenseigne en licence de Communication, et mon activité Interventions Numériques au sein de la coopérative Oxalis.



Mes compétences :

Gestionnaire de budget

Gestionnaire de projet

Gestion d'équipes

Gestion Site Internet

Gestion

Community management

Droit d'auteur

Musique

Formation

Communication

Relationnel