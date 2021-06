Alain JACQ

Bonjour, je suis DSI de proximité avec 30 ans dexpérience dans les services IT dans les secteurs très diversifiés ESN, industrie textile et cosmétique, secteur sanitaire et sociale , distribution et services aux entreprises. Jaccompagne les DG et Directions opérationnelles dans tous les projets numériques et de dématérialisation. Je suis un bâtisseur de solution informatique globale infrastructure technique, logicielles et services.

Je me qualifie d «Epicurieux » parce que je me nourris de lopérationnel et des métiers. En transversalité totale, Je suis facilitateur et pédagogue, j'explique les changements en cohérence avec la stratégie de la direction générale. Assistant à maitrise douvrage, je suis le partenaire des différentes directions RH, DAF, marketing, commerce ecommerce, CRM, production, logistique amont et aval, qualité fournisseurs ou client, dans leurs projets SI.

Je pilote lensemble de l équipement matériel et logiciel et garantis la transmission de linformation dans lorganisation et avec ses partenaires. En charge la politique informatique en conformité avec la stratégie de lentreprise, je déploie et maintiens en condition opérationnelle un SI au service des métiers.

En manager de léquipe informatique, jassure la maintenance des technologies existantes et évalue les risques sur la sécurité et janticipe ladaptabilité des équipes aux changements. Jélabore un reporting détaillé du circuit de transmission de linformation ainsi que sa cartographie.

Garant de la sécurité, je contractualise le périmètre dintervention et de responsabilité des partenaires ESN. Jétablis la charte informatique des droits, les usages des technologies déployées, la sécurité et la confidentialité. En vieille technologique, Janticipe les changements et cherche en linnovation lopportunité daméliorer les processus métier.