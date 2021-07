Alain JOUDOUX

• Capacité à travailler en autonomie ou bien en équipe, en agence et / ou en télétravail (travail à domicile)

• Réalisation d’études et constitution de dossier de permis de construire (plans et pièces écrites), dossier de consultation des entreprises, dossier marché, dossier d’exécution et suivi en phase chantier.

• Etudes réalisées sur des projets de logements, centres hospitaliers, bureaux, résidences pour étudiants, surfaces commerciales, etc…

• Participation active aux réunions d’étude techniques et commerciales, correspondances avec le Maitre d’Ouvrage, les bureaux d’études techniques, les aménageurs et les services communaux, les bureaux de contrôle…

• Réalisation de dossier de commercialisation des appartements, vérifications au vu des diverses réglementations (handicapé, sécurité incendie, etc…), de la conformité des demandes de travaux modificatifs acquéreurs (TMA), suivi et gestion des plans de vente et des tableaux de surfaces.

• Réalisation d’étude de faisabilité avec diverses variantes, en vue de concours, pré-permis de construire.

• Capacité à coordonner et gérer un travail d’équipe, sur des dossiers importants ou lors de délais d’étude réduits, délégation du travail à un ou plusieurs collaborateurs selon leurs compétences diverses.



Mes compétences :

Utilisation des logiciels

Bâtiment

Microsoft Word

Microsoft Excel

Agencement d'espace

Architecture

Immobilier