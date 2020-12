Alain LACLOTTE

Je me suis engagé dans l'Armée de terre, pendant 10 ans. (Infanterie de marine)

J'ai évolué en chef de groupe.



Je suis partis plusieurs fois en opérations extérieure:



-Kosovo en 1999 pendant 4 mois

-Mostar en 2000 pendant 4 mois

-Nouvelle Calédonie en 2001 pendant 5 mois

-Djibouti séjour de 2 ans 2002 à 2004

-Cote d'ivoire en 2005(nord) pendant 5 mois

-Cote d'ivoire en 2006(sud) pendant 5 mois





J'ai fait 3 stages commando de 2 semaines ou j'ai obtenue les insignes(Djibouti, Nouvelle-Calédonie,C.N.E.C à Collioure)

J'ai passé mon permis VL,PL,VAB,VBL que j'ai obtenue.



En reconversion, j'ai passé un bac pro vente d'un an que j'ai réussie.



Je suis rentré dans la société Berner en 2009.



A se jour, je suis commercial formateur et clubbeur élite plus.(le plus haut seuil vendeur)



J'ai repris un secteur à 40 clients,je suis aujourd'hui à 270clients.



Ma mission est :



-Développer mon secteur(propspection active).En moyenne 7 nouveaux clients par mois.

-Etre à l'écoute des artisans

-Etre réactif aux divers demandes

-Conclure des ventes



Mes compétences :

Volontaire

Pugnace