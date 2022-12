Alain LIERS

En tant que Gérant, je suis en charge du développement opérationnel des projets de l'agence RELIEFS, située à Grenoble, nous sommes spécialisés en architecture commerciale.

Nous concevons et développons des projets daménagement points de ventes ainsi que la création et la fabrication de mobiliers spécifiques



Nous réalisons des projets "clef en main" depuis l'audit du site jusqu'à sa réalisation pour des clients de grande renommée tel que H&M, NESPRESSO, LEVIS, LAGARDERE, ...., ainsi que des appartements Haut de Gamme en France...



je reste à votre disposition pour toutes demandes d'informations, d'études et de chiffrages sur un projet d'agencement comprenant les travaux et/ou le mobilier.

Je reste ouvert à toutes demandes et rencontres.



Vous pouvez me joindre par mail: a.liers@reliefs.fr ou par téléphone au 06 30 37 35 67.



