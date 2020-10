Alain MALFONDET

Expert technique IBM i



Plus de 30 ans d'expérience en informatique et fort d'une expertise fonctionnelle dans le secteur des opérateurs Télécoms et distribution de la presse.



Cette expertise se complète par une expérience dans le domaine de la gestion de projet avec le produit Clarity.

Forte affinité pour le monde IBM i et Windows, et ouvert aux autres technologies (JAVA, Gel Script, ...).

Travail en autonomie ou en équipe, du développement à la maitrise d'oeuvre.



Dynamique, curieux, force de proposition.



Ma montée en compétence sur la plateforme IBMi s'est faite avec des prestations en TMA ou en interne chez les clients qui m'ont naturellement amené à me positionner comme le référent auprès des équipes au fil des missions.

Mes longues missions ont permis de m'impliquer durablement dans la garantie de la qualité de service, des livraisons et surtout de garder la confiance des clients.