Alain-Marc MALGA

Auteur rédacteur de contenus journalistiques print / web (offre de service)



Bureau de presse - l'information de marque produit et service (infoMPS)

Rédaction et référencement de la communication technique commerciale et culturelle

mission ponctuelle ou service régulier



Journaliste consultant rédacteur pigiste – carte de presse (quotidiens, périodiques, groupes socio-professionnels)



Auteur ouvrages: "Guide du porteur de projet de commerce et service" ; "Les cocktails"

"DJ Profession et carrière"; Co-scénariste BD les Impitoyables



Président du CDI / Conférencier, formateur Musiques actuelles (UCPA / CMA / Classe à PAC - Projet Artistique et Culturel / Éducation Nationale / Intervenant auprès de la Conseillère Musique de la DRJSCS Ile de France - Ministère



Concepteur & coordinateur de l'événementiel "corporate"



Sociétaire de la Maison des Artistes, de la Société des Gens De Lettres et de la SACEM



Mes compétences :

Presse écrite

Journaliste

Auteur

Relations Presse

Rédaction de contenus

Conception-rédaction

Communication online

Rédaction technique

Conseil en organisation

Gestion de prestataires