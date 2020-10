Alain MOMBOISSE

Si je devais résumer ma vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup d'interfaces de données afin de faire communiquer rapidement et de façon sécurisée des applications, des serveurs, des réseaux et même des personnes toutes différentes : adaptation de données (mapping), APIs, routage, protocoles, et beaucoup d'outillage (et automatisation) pour que cet ensemble soit plus efficace et plus performant tout en gardant à l'esprit que le but est de faciliter la vie des personnes qui l'utilisent.



Mes compétences :

AJAX

Apache

Apache Tomcat

CSS

Eclipse

Expert technique

HTML

J2EE

JAVA

JSP

Linux

Oracle

PL SQL

Script Shell

Shell

Shell Unix

SOAP

SSL

Tomcat

UNIX

Webservices

Langage objet

Programmation orientée objet

Architecture logicielle

Interfaces de données

PHP 7

Webperf

Agile Scrum

Architecture SI

Achats informatiques

Administration de bases de données

JSON

Cryptographie

Administration système

OpenSSL

Git

SVN

Kanban

DevOps

API

MVC