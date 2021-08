Alain NKINGI (ALAIN NKINGI)

Depuis 2014, je travaille dans les domaines de la communication, marketing et campagnes, plaidoyer et développement du leadership organisationnel. Jai eu à occuper les tâches très diversifiées comme Officier, Lead, conseiller, mais aussi coordonnateur au compte des organisations internationales mais aussi nationales.



Avec Oxfam en RDC, jai eu à gérer plusieurs activités de marketing et media-communications sur les crises humanitaires depuis 2017 jusquà nos jours et à cela sajoute la gestion des projets communication lors de lépidémie dEbola en Équateur, Nord Kivu, Ituri, les crises humanitaires de Kasaï, Yumbi, Nord et Sud Kivu, Tanganyika, Ituri et le projet de Développement à lEst Ouest (Kinshasa, Kwango, Kongo-central, Kasaï, Mai-Ndombe, Sankuru) de la RDC. Depuis plus de 05 ans, je travaille en étroite collaboration avec des dirigeants de petites et moyennes organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations de la société civile (OSC) que ça soit du secteur du développement, minier, éducation et sanitaire, etc. Avec toutes ces organisations de la société civile, les partenaires techniques ou donateurs de mes employeurs/projets, mon écoute attentive pour comprendre et répondre à leurs circonstances uniques et collaboration sur certaines thématiques ma toujours aidé à atteindre les résultats désirés lors des activités de changements de comportement.



Je m'appuie sur un large éventail de mes propres expériences et de celles d'autres personnes au service de communautés de base situées principalement en RD Congo. Ayant eu des responsabilités dans 26 provinces de la RDC, jai eu à mettre en place un réseaux professionnels dacteurs de changement mais aussi des leaders dopinions qui me permettent d'accéder aux résultats voulus quil soit au niveau local, National et du développement international, aux travaux en cours et aux discussions entre secteurs.



Une bonne communication est la clé du succès. Ma vaste expérience en matière de développement créatif et éditorial pour des publications - y compris la narration visuelle, le journalisme web et le community management - augmentera la visibilité dont vous avez besoin pour attirer et conserver le soutien des donateurs. Je collabore bien avec les personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, français et jai une pratique linguistique en lingala et swahili.