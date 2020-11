Alain PASQUIER

Mise en oeuvre et audits des Systèmes de Management.

Il est important de se distinguer de ses concurrents !

Structurer son activité, l’organiser suivant les dispositions des référentiels ISO 9001-V2015, ISO 9100-V2016, ISO 14001-V2015 & OHSAS 18001-V2007-ISO 45001, qui ont fait leurs preuves, permet de donner confiance à ses clients, de répondre aux appels d’offres, d\'assurer la pérennité de son entreprise, … La Qualité, la Santé-Sécurité au Travail, l’Environnement,(QSE) sont des démarches qui contribuent au Développement Durable.



Obtenir des compétences en temps partagé est une possibilité pour les PME ou TPE *



Spécialités : Accompagnement, formation

Auditeur diplômé IRCA / IEMA - Qualifié sur référentiels ISO.

Qualité ISO 9001, Santé/Sécurité OHSAS 18001- ISO 45001, Environnement ISO 14001.

Responsable d'Audit QSE chez Intertek Certification

Auditeur Développement Durable.

Formateur sur les référentiels QSE, les outils qualité,.

Formateur agréé CNAM.



Actualité : Accompagnement pour les nouveaux référentiels ISO9001 V2015 et ISO14001 V2015.



Intervention France

AURALPA Conseil est basé à Tours 37

Tel. 06 16 71 97 83 email : auralpa.conseil@gmail.com



