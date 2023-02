Responsable du bureau d'études et chiffrage de la société AJ Automation

Société d'étude et de réalisation d'équipements spéciaux de machines spéciales automatiques, de postes manuels et d'outillages pour l'industrie et les laboratoires surtout en recherche et développement.



en résumé nous réalisons tout type de machine qui n'existe pas dans le commerce



Intégrateur de robots scara, poly-articulé, avec ou sans vision

Machine de montage, manipulation, packaging, contrôle, essais, marquage, soudure, usinage...

Rétrofit, maintenance...



Notre site:Array

alain.picq@wanadoo.fr

Tél: 01.60.11.92.16



Mes compétences :

Rivetage

Conception

Machines

Spéciales

Robotique

Qualité

Amélioration continue

Industrie

Gestion de projet

Outillages

Manipulation

Machines spéciales

Laboratoire

Contrôle