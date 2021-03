Alain RITZ

Fort d'une expérience de plus de 20 années comme Manager puis Associé au sein de la discipline Audit de la Firme PriceWaterhouseCoopers, j'ai pris un temps la Direction du Consulting d'Intentia Consulting France (Editeur et intégrateur de l'ERP Movex), puis me suis ensuite plus spécialisé dans les secteurs de l'analyse financière ou de l'évaluation des entreprises, notamment celles de l'e-business et les start-up.



Mes compétences :

Expertise comptable

Analyse financière et Contrôle de gestion

Évaluation d'entreprise