Alain SCHWARTZ

Helio Terra a le plaisir de vous présenter son brevet reposant sur la conception d'un nouveau modèle de BTC compatible en tous pays et fabriqués a partir de presses hydrauliques permettant la construction de bâtiments R+4 et + .

Nous proposons à un futur partenaire spécialiste en Génie Mécanique Productique / MACHINE OUTILS une '' Concession de licence exclusive ou non exclusive '' de notre brevet.

Ce projet a pour but de réaliser des presses hydrauliques permettant de compresser notre modèle de

'' BRIQUE DE TERRE CRUE COMPRESSÉE PORTEUSE PARASISMIQUE ET ANTICYCLONIQUE''





Mes compétences :

R&D

Architecte d'intérieur

Maître d'œuvre

Designer