Alain STEVENS

Consultant en informatique depuis 1999.



De formation comptable, bancaire et financière, j'ai exercé en tant que conseil en gestion. Ancien détective privé spécialisé en cybercriminalité dès 1999, je poursuis mes activités dans l'informatique, avec des services aux professionnels et aux particuliers.



Les services dans le domaine de la cybersécurité et de la cybercriminalité sont destinés à la prévention des risques, mais aussi à la recherche d'informations pour les procédures engagées avec votre avocat spécialisés en cybercriminalité.



Mais je propose aussi des services de conseil et d'assistance, pour les particuliers et les professionnels : SEO, génération de contenu, Webmaster, programmation.



Site principal : https://pacta.com