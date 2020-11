Alain SUTTER

Je suis actuellement Responsable commercial chez YggVal, une société de services dans les métiers de la validation de produits et des tests de qualité pour la mise en production de produits technologiques dans l'automobile, le ferroviaire, l'aéronautique et le médical.



Après une carrière d'ingénieur commercial puis d'affaires dans le domaine du logiciels techniques de conception produit et de la gestion de son cycle de vie (CFAO et PLM) pour un des plus grands éditeurs Américains du domaine, j'ai été Directeur Général durant plus de 5 ans de la filiale française d'un éditeur Allemand spécialisé dans la programmation d'usinages complexes et leader mondial sur ce marché en usinages complexes. Ce marché très niche en France subit fortement le repli de notre industrie manufacturière, et me force à réorienter ma carrière. Pour accompagner cette évolution, je complète ma formation par un Master 2 en Management d'entreprise à l'EM Strasbourg (ex IAE) suivi en dehors de horaires de travail.



Mon parcours professionnel dans les affaires de hautes technologies et souvent à cycle de vie important, a été possible grâce à de la rigueur, un engagement fort pour le succès en faveur de l'entreprise et disponibilité importante.



J'ai eu l'occasion de développer ma polyvalence en m'impliquant dans les nombreuses facettes du métier de dirigeant, comme le soutien au développement commercial avec prise de part de marché via chasse et culture, travailler sur les gains de notoriété du produit et de la société via des actions marketing relayées par des salons, séminaires, publicités, relation avec la presse, animation du site web, campagnes de télé prospection, témoignage de satisfaction client, ajustement des tarifs au marché, motivation et soutien actif des revendeurs en réagissant le plus positivement possible à leur écoute.

La satisfaction du client est ma préoccupation principale pour permettre d'avoir une base solide de revenus sur laquelle s'appuyer pour le développement. Je croi