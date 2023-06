Alain TOMASIAN

Passionné d'informatique, après l'obtention d'un doctorat de mathématiques appliquées, j'ai travaillé pour la société CRAY RESEARCH INC pendant 5 ans en tant qu’ingénieur hardware et software. En 1996, je crée la société NAOS Technologies pour me positionner sur les nouvelles technologies du web. En 1998, je me lance dans le développement d'application Java sur des environnement OpenSource Linux en utilisant la base de données MySQL. Très tôt, j'ai été confronté à des problématiques de déploiement en production de ces applications (performances, monitoring, montés en charges) afin d'assurer un maximum de disponibilités.



Aujourd'hui, j'interviens régulièrement sur des missions liées à des difficultés rencontrées dans l'exploitation d'application Java/JEE :

- Audit et préconisation d'architecture

- Audit et préconisation des bonnes pratiques de développement afin d'assurer simplement la maintenabilité



Ce qui m'intéresse particulièrement c'est les challenges (les défis) techniques et fonctionnels. Découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles technologies. Je remets régulièrement mes connaissances en cause et je suis passionné et curieux de toutes les nouveautés qui gravitent autour de mon périmètre de compétence.



Mes compétences :

Eclipse

Apache Tomcat

JAVA / J2EE

CSS

HTML5 CSS3

Open source

Bind9

Administration système Linux

JMeter

Shell scripting

Apache serveur HTTP

HTML

Photoshop CS6

Javascript avec JQuery

Postfix

Mysql5/MariaDB

OpenCMS

Nagios

Redhat

Debian Linux

Nagvis

JAVASCRIPT

TOMCAT

SPRING

MAVEN

APACHE

LINUX

JEE

JAX-WS

JAX-RS

AngularJS 1.0 et 2.0

MyBATIS

PROXMOX 5.2

Jenkins

BITBUCKET

Confluence

JIRA

NEXUS

ANSIBLE