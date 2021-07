Alain TURCEY

Bonjour je suis a l’écoute et prêt à étudier vos propositions de collaboration!



Expérience confirmée et réussie dans deux pays, parfaitement bilingue.



Compétences: Management Gestion des Unités Commerciales et Gestion d'Entreprise, Technico-commercial, développement commercial et encadrement d'une équipe ou d'une entreprise à l'international.



Mes compétences :

Traduction juridique

Commerce international

Direction commerciale

Développement web

Conseil marketing

Traduction simultanée

Étude de marché

Gestion de la relation client

Direction des ventes

Prospection commerciale

Traduction assermentée

Développement commercial

Direction générale

Accompagnement commercial

Technico-commercial