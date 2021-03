Alain VALES

J'ai commencé ma carrière dans la comptabilité d'une agence de voyages filiale d'un groupe de presse. J'ai progressé dans mon service jusqu'à prendre la responsabilité du dossier, établir les comptes sociaux et les situations mensuelles. Dans les années 1990 j'ai intégré la société mère l'Indépendant du Midi journal de presse quotidienne départementale tirage 70 000 ex. J'ai assuré le poste d'adjoint au chef comptable jusqu'en 1998 année où je suis devenu chef comptable. J'ai ensuite été promu chef comptable à la société mère Midi Libre où je m'occupe de la comptabilité de 4 sociétés, 3 pour lesquelles je suis très impliqué dans les arrêtés et la gestion et 1 que je supervise. Pour réaliser mon projet ( devenir comptable unique ), j'ai demandé à faire partie du plan de départ volontaire de Midi Libre. Mon congé de reclassement me permettra de suivre une formation sue la paye et me permettra d'envisager cette nouvelle carrière sereinement. Je suis prêt à étudier tous les postes CDD, intérim ou CDI qui se présenteront aprés mon congé de reclassement qui devrai se terminer fin mai 2014.



