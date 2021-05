Alain VIGNE

Chargé de mission : Insertion professionnelle de publics prioritaires sur le Val de Lorraine :

- Accueil et accompagnement individualisé de personnes en recherche d’emploi

- Conduite d’entretiens individuels

- Elaboration d’outils de recherche d’emploi

- Formation aux techniques de recherche d’emploi

- Relations entreprises, (prospection, analyse de postes de travail, positionnement des candidats et suivi des contrats)

- Eléments de base en droit du travail

- Bilans d’activité et relation avec les partenaires (Pôle emploi, MTEF, Mission locale, chantiers d'insertion…)

- Travail en réseau sur le territoire d’intervention



Mes compétences :

Aide au recrutement

Analyse

Gestion administrative

Coaching professionnel

Analyser écouter réfléchir agir

Immobilier

Entretiens professionnels

Accompagnement de projet

Accueil téléphonique

Insertion socioprofessionnelle

Droit immobilier

Communication

Droit du travail

Négociation

Recrutement

Conduite de projet

Accueil du public

Formation

Prospection commerciale

Prise de parole

Accompagnement social

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement individuel

Veille

Relations clients

Recherche de partenaires

Réseau

Aisance relationelle

Adaptabilité

Organisation

Contrat de travail

Rédaction

Analyse de poste

Réactivité

Partenariats

Gestion du stress

Orientation