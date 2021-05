Alain YOGADDICT

Hatha Yoga traditionnel et dynamique accessible à tous. (Auto-entrepreneur depuis 2012).

Cours collectifs tous les vendredis de 19h45 à 21h chez Energie Forme Fontenay Centre commercial de Val-de-Fontenay 94120 Fontenay-sous-Bois. Tél: 01 58 73 43 60 / 06 19 11 62 32.

http://www.energieforme.net/clubs/energie-forme-fontenay-sous-bois/

Les Mardis 19h45-21h, samedis 9h45-11h, dimanches 10h30-11h45 chez TousEnForme 3 rue Perche 93330 Neuilly sur Marne. Tél: 06 81 33 85 75.

Tous les lundis 18h30 à 19h45 en visio via Skype.



Le yoga est idéal pour réduire les tensions, soulager le stress et détendre en profondeur le corps et l'esprit.

Retrouvez clarté mentale, énergie, détente et qualité du sommeil grâce aux asana (postures), au pranayama (techniques de respiration), et à la relaxation puis méditation.



Diplômé par la Fédération Française de Hatha Yoga, je pratique le yoga depuis 1990.



Mes cours sont dynamiques et évolutifs, adaptés aux participants.



Le Yoga permet d'atteindre l'Eveil !

Il peut aussi être considéré comme une médecine douce et préventive par ses effets bénéfiques sur la santé physique et mentale. Le Hatha Yoga apporte:

- Assouplissement et étirement pour corriger les mauvaises positions de travail.

- Enchaînement de postures dynamiques pour renforcer tous les muscles.

- Torsions pour masser tous les organes.

- Postures inversées pour se découvrir et découvrir une nouvelle dimension :)

- Respirations particulières pour augmenter l'énergie interne et le contrôle de soi.

- Relaxation pour éliminer les tensions et faire face au stress.

- Exercices de concentration pour domestiquer le mental.

- Méditation pour développer la spiritualité mise à mal par notre ère matérialiste.



"Le Yoga est une science de la réalité et une preuve expérimentale du caractère sacré de toute vie" - Yogi Bhajan



Prochains stages (avec 2 professeurs): 26-29 juin 2021 en Dordogne:

Prochains stages (avec 2 professeurs): 26-29 juin 2021 en Dordogne:



Cours particuliers possibles, me consulter (studio à Neuilly-Plaisance ou à domicile Banlieue Est et Paris).

Je propose aussi des ateliers respiration, et des séances de Yoga Nidra (relaxation profonde et guidée avec visualisations, lâcher prise). Donne un regard neuf et une prise de recul sur les problèmes petits ou grands de nos vies. Libération d'anciennes tensions psychologiques, progression personnelle, arrêt de comportements addictifs, tous cela peut se faire grâce à cette technique puissante. Aussi: ateliers Acro Yoga.

+ Visites du Musée Guimet: Histoire de l'Inde, Hindouisme et Bouddhisme.

Page Facebook:



