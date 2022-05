Alan RUFFIN

Mon approche se caractérise en tant que consultant expert aux yeux des franchiseurs, des franchisés, des indépendants et de mes partenaires.



Elle représente qui je suis, ce que je fais et la façon dont je fais les choses.



Je privilégie le travail en équipe, ainsi je peux m'appuyer sur l'expérience et les compétences accumulées de l'ensemble de mes partenaires et collaborateurs.



Mes recommandations ne sont pas uniquement fondées sur ce que j’ai pu apprendre dans les manuels, mais également de mes décennies d'expérience.



De ce fait, nous élaborons ensemble des solutions pragmatiques et conçues pour maximiser vos forces.





Mes compétences :

traçabilité

production

HACCP

alimentaire

Réseaux de franchises

Développement commercial

Coaching professionnel

Coaching sportif

Management