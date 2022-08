Militaire et Pilote de ligne de formation, je dirige actuellement une société d'ingénierie...

Président, par ailleurs, du groupe d'Etudes et d'Actions (GEA) Perspectives.

Je parle couramment français, anglais et plusieurs langues africaines. J'ai un bon niveau écrit et parlé en espagnol...



Mes compétences :

Aéronautique

stratége