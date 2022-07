Alban MOUANDA MOUSSITOU (MOUANDA MOUSSITOU)

Chef de service du développement du tourisme et de la promotion de l'écotourisme:

- Accompagnement des entreprises touristiques dans la distribution des

offres,

- Garantir l'accueil et l'information touristique

- Élaborer le plan de Marketing et communication touristique

- Management des PME et territoires touristiques

- Gestion de projets, Innovation et création d'entreprises

- Base de gestion de l'environnement

- Management durable et écotourisme