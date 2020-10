Bonjour à toutes et tous et bienvenu sur mon profil viadeo.



Grand amoureux de la nature et passionné de la forêt et des métiers de la communication j'ai choisi d'articuler mon jeune parcours professionnel autour de ces deux aspects. Je pense que travail et persévérance sont mère de vertu et j'articule mon travail et mes relation au travail en ce sens.



Vous vous demandez quels sont mes compétences techniques :



◉ Affinity Designer et Photo

◉ Adobe Photoshop, Illustrator, Designer, Premier

◉ Microsoft Excel et Power Point

◉ Reconnaissance botanique

◉ Bucheronnage, plantation, gestion forestière

◉ Connaissance sur les normes ISO et certification forestières

◉ Outils de gestion de projet (WBS, GANTT,...)



Ouvert d'esprit, curieux et très social je suis particulièrement adaptable. Sportif et dynamique, je m'implique totalement dans tout ce que j’entreprends



Je réponds toujours, n'hésitez pas à me contacter par:



◉ message privé,

◉ mail : alban.rangier@live.fr

◉ ou via mon compte pro Facebook : Alban de Reforest'Action



Mon proverbe préféré : "écoutez donc la forêt qui pousse doucement plutôt que l'arbre qui s'abat avec fracas !"