Albert ANTIQUAIRE À MOULINS ALLIER (GENTIL)

Albert Gentil: tel 06 84 15 44 83 Antiquaire brocanteur dans l'Allier. Estimations gratuites de vos biens. Service gratuit sans engagement. Achats Antiquités brocante et débarras de maison. Ne vendez ni ne jetez rien sans l'avis d'un spécialiste. Meubles, bijoux, tableaux, bibelots, tapis, lustres,collections diverses, monnaies, montres, peintures anciennes et modernes, jouets anciens, poupées, anciennes BD, plaques émaillées, .. sur Moulins Allier 03, Vichy, Nevers, Decize, et agglomérations