Albert PROUST

Consultant Technique Senior dans les domaines de l'architecture et le développement d'Application Web

Maitrise des systèmes informatiques de types :

Unix (SUN Microsystem), Linux, Windows Server, AS 400



En 1995, je rejoint le petit cercle des développeurs Java en intégrant la société Fi System et participant à l'écriture du premier livre sur le langage Java et plus particulièrement le Java Embarqué.



Passionné par l'informatique et les technologies périphériques, j'ai consacré une large partie de mon temps à différentes études (depuis 2000), dont une consacrée à l'évolution des technologies liées à l'Internet et tout particulièrement à la centralisation des SI pour une meilleure distribution des objets métiers de l'entreprise à travers des architectures SOA. En plus, de cette étude, j'ai étudié de nombreuses technologies pour le développement d'applications Web, basées sur des Clients Riches Légers.



Aujourd'hui, je représente la société Netwyse, qui, enrichie de nouvelles compétences, à acquis une expérience et une renommée dans le domaine du développement Applicatif Web.



Mes compétences :

Microsoft SharePoint

Ingénierie

Système d'information

Java

Service-oriented architecture

Enquètes de satisfaction