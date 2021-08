Alberto URDANETA (ALBERTO URDANETA)

Bien que je sois un professionnel formé théoriquement dans l'université, c'est mon expérience, mes valeurs et ma personnalité qui me placent à votre disposition aujourd'hui.



Mon pays d'origine est la Colombie. C'est là ou j'ai acquis mes connaissances, et c'est là j'ai vécu les expériences les plus intéressantes, bizarres, difficiles, effrayantes et drôles dans ma profession.



Parmi les entreprises qui m'ont accueilli en tant que collaborateur je peux mentionner Lufthansa, American Airlines et le Group de TCC, toutes des entreprises dédiées aux activités liés au transport et à la logistique.



A ce jour-là je suis domicilié en France depuis 5 ans, et pendant cette période j'ai fait mes efforts pour me positionner dans mon domaine professionnel et pour mettre à disposition d'une entreprise mes capacités. Malheureusement, je n'ai pas arrivé que à occuper des postes de moyenne et de faible responsabilité.



Je suis une personne qui ne se rend pas si facilement, j'adore les défis, la qualité, les processus et le service client. D'ailleurs j'aime et je suis fier quand mes clients reconnaissent le service et les produits que mon entreprise met à sa disposition.



Mes dernières postes en France m'ont donné une perspective différente, on pourrait dire que j'ai touché la logistique et le transport d'un autre point de vue.



Aujourd'hui je suis prêt à continuer mon parcours.