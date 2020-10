Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en chimie industrielle en 2010 et pendant mon parcours professionnel j'ai occupé plusieurs postes tels que technicienne de laboratoire, ingénieur d'analyses chimiques, ingénieur d'études chimiques et ingénieur enseignante en chimie industrielle.

Motivée, dynamique et sérieuse, je serai à la hauteur de vos attentes.