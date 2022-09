Project Management Professional (PMP) dans l'industrie Alimentaire.



Après plus de 14 ans dexpérience dans lindustrie alimentaire, ayant travaillé 1) à la production des produits laitiers au Mexique, 2) à la Recherche et Développement des nouveaux produits culinaires et du chocolat en Angleterre et en Allemagne, 3) dans linstallation des machines chez Tetra Pak pour la production des produits laitiers, je recherche une poste comme Project Manager.