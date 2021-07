Recherche poste Chef de Produit



Ayant 2 ans et demi d'expériences en tant qu'Assistante Chef de Produits et maîtrisant l'ensemble des canaux de distribution, j'ai géré une gamme de produits avec détermination. Communicative et organisée avec un excellent esprit d'équipe, je serai en mesure de répondre efficacement aux exigences du poste de Chef de Produit.