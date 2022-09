Alessandra ALEXAVET (VICARI)

Je suis une étudiante en prépa en Médecine Vétérinaire, à lUniversité des études de Turin. Jai commencé ce parcours, poussée par ma grande curiosité à propos de la médecine et surtout attirée par lunivers des animaux. Cest pendant mon premier cursus en « philosophie et connaissance » (Université « La Sapienza », Rome) que jai eu loccasion de découvrir et cultiver ces intérêts. Grâce à un programme détudes assez polyédrique, jai pu mapprocher de la philosophie de la science, des théories de lévolution, de la communication scientifique, de la bioéthique et même de la physiologie humaine. Tout ça, avec dexcellents résultats. Jai mené mon projet de fin détudes à propos du droit des animaux dans lexpérimentation médicale.

Pour des raisons économiques et à cause de mes idées pas encore très claires ainsi que de mon envie de voyager, jai commencé à travailler en tant que chorégraphe, danseuse et coach de fitness (mes hobbies depuis toujours) dans des parcs de vacances fréquentés par une clientèle internationale, à Tenerife, Formentera et au nord de lItalie. Après quelques années, jai décidé de reprendre mes études et dentreprendre le chemin de la médecine vétérinaire, lequel jai jugé être le plus compatible avec mes véritables intérêts et ma vocation à la carrière. Au cours de mes études jai fait plusieurs stages curriculaires : 350 heures en soins intensifs et dans le service des maladies infectieuses de lhôpital vétérinaire universitaire, 7 semaines de leçons cliniques dans plusieurs domaines relatifs aux animaux de rente et aux animaux de compagnie (échographie, clinique chirurgicale, imagerie médicale telles que radiologie, tomographie et IRM), 300 heures dans la ASP (Agence de Santé Provinciale) de Palerme, auprès de la section dinspection des aliments et du bien-être animal. Pour ce qui est le dernier stage curriculaire pré-diplôme (200 heures), jai choisi de me plonger dans lanatomie pathologique (100 heures dans les salles dautopsie de luniversité de Turin), et aussi dans le domaine de la médecine féline chez une clinique vétérinaire (« Bo-Ferro », Turin).

Jai réalisé mon mémoire de diplôme expérimental en virologie, à propos de la possibilité dune sélection génétique « marker-assisted » concernant la maladie des ovins causée par les Lentivirus des petits ruminants (Maedi-Visna Virus et Caprine Arthritis-Encephalitis Virus), spécifiquement chez certaines races de moutons du Nord de lItalie.

Tout au long des années jai travaillé occasionnellement en donnant des cours particuliers de langue française et anglaise pour des enfants et des étudiants du collège. Jai même travaillé en tant que serveuse, barmaid et caissière dans des petits magasins.

En 2021 jai obtenu mon diplôme DALF C1 (Alliance Française de Turin), en prévoyant de réaliser mon rêve de vivre, travailler et même de continuer mes études de spécialisation en France, pays que jadmire et dont je rêve depuis lâge de 12 ans.

La curiosité et un désir irrépressible denfin trouver le bon chemin ont toujours guidé mes choix. Aujourdhui je peux affirmer avec certitude que je suis sur la bonne voie. Je mintéresse principalement à la médecine interne féline et ce sont surtout la pathologie rénale et la cardiologie qui mattirent le plus. Jai toute lintention dapprendre et dexercer la profession dans une clinique féline et en même temps de fréquenter des cours de spécialisation à ce sujet.

En attendant de pouvoir discuter mon mémoire de fin détudes au mois de mars 2023 et de passer lexamen professionnel en juin/juillet 2023 je cherche un travail en tant quassistante vétérinaire dans le but de profiter pleinement de ces mois dattente et afin dêtre aussi prête que possible à lemploi de médecin vétérinaire.





Curriculum vitae



Données personnelles

Prénom et nom : Alessandra Vicari

Lieu et date de naissance : Palerme, 10/05/1988

Adresse: Via Bogetto Gabriele, 11 Turin

e-mail: alessandra.vicari@edu.unito.it

n.de portable: +39 3298567495



Libre de transfert en France à partir du 6 décembre 2022





Qualifications



2022 : Prépa en Médecine Vétérinaire, diplôme prévu en mars 2023,

examen professionnel prévu en juillet 2023

2010 : Diplôme universitaire en « Philosophie et connaissance », Université « La Sapienza »

de Rome, note 110/110 avec les honneurs

2006 : Baccalauréat, Lycée spécialisé en langues étrangères « Ninni Cassarà », Palerme, note 100/100











Langues étrangères



Italien : langue maternelle

Français : niveau DALF C1 (février 2021), DELF B1 (2006)

Anglais : niveau B1 PET (2006)

Epagnol : bon niveau découte, parlé et écrit (appris en travaillant dans le Pays)





Expériences professionnelles



2022 : Cours particuliers de langue française et anglaise pour des élèves décole secondaire

2018-2022 : Gardienne de chats pour des particuliers

2016/2019 : Serveuse dans pizzerias et bar ; caissière dans des petits magasins et en restauration rapide

2006/2019 : Collaborations occasionnelles en tant que Chorégraphe, danseuse et coach de fitness dans

des parcs de vacances (clientèle internationale) aux Canaries, nord de lItalie.





Stages Compétences



2022 : Stage curriculaire (100 heures) dans une clinique vétérinaire : manualités basiques (prise de sang, placer une canule intraveineuse), médecine féline, imagerie médicale, notions de chimiothérapie

2022 : Stage curriculaire (100 heures) dans le secteur dAnatomie pathologique salle dautopsie activité dautopsie (chiens, chats, bovins, porcins, hérissons, lapins) et relative élaboration des rapports médicaux. Activités dans les laboratoires de recherche du même secteur, tests en cultures cellulaires e tissulaires, tests defficacité des médicaments

2021-2022 : Stage curriculaire (300 heures) dans la ASP (Agence de Santé Provinciale) de Palerme, domaine de linspection des aliments et du bien-être animal

2018/2019 : Stage curriculaire (350 heures) dans lhôpital vétérinaire universitaire, en soins intensifs et services infectieux - administration des thérapies, procédures et traitements concernant les patients infectés



Bonne aptitude au travail soit en solo soit en équipe, à la communication et à lécoute.