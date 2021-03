Alex Duclair FEULEFACK

Engineer in Energy Efficiency and Renewable Energy. Management and Energy Solutions for the technical management of the building, centralized technical management, high environmental quality, ecosystems, HVAC, Electricity, Mechanical, Automatism and Instrumentation, Oil and Gas .





Après un parcours professionnel m'ayant conduit au poste de Responsable des travaux des projets industriels et tertiaires jusquà celui de Chef de Projets et Chargé d'affaires, jai décidé de continuer ma carrière en suivant une formation approfondie en Management et Solutions Energétiques/Énergie Renouvelables, GTB>C, CVCD,HQE, Ecoconstruction, Électricité, Oil and Gas et en Maintenance en Conditions Opérationnelles.



À son issue, jai effectué des travaux d'ingénieur que ce soit en bureau détudes ou sur chantier comme Maitre d'orchestre et Responsable Technique dans la gestion des projets, la coordination et la supervision des travaux avec plusieurs entreprises du domaine afin de mettre en pratique les connaissances acquises qui m'ont fait élargir mes compétences d'ingénieur dans plusieurs secteurs.



Après mon Baccalauréat en Génie thermique et climatique, je suis sollicité auprès de

l'entreprise Froid et Climatisation Technique comme Technico-commercial pour le dimensionnement, la commercialisation, l'installation et la maintenance des équipements énergétiques auprès des clients/entreprises dans le secteur tertiaire et industriel. Je gère ainsi un bureau d'études avec environ 10 Techniciens sur ma responsabilité.



Après cette première expérience professionnelle, je continue mon cursus scolaire à l'université de

Lausanne en Suisse et j'obtiens un DUT en Physique Mécanique (Physique du Bâtiment pour une construction durable, haute qualité environnementale et mécanique des fluides). Je remporte ainsi

le prix de meilleur étudiant de l'année et une bourse d'étude m'a été attribuée pour aller continuer mes

études au Polytechnique de Turin en Italie où j'obtiens mon diplôme d'ingénieur en Efficacité

Énergétique/Energie Renouvelable ayant fait en parallèle l'ERASMUS en France, en Angleterre et au

Danemark.



Ce diplôme d'ingénieur élargie mes horizons vers un monde purement professionnel. Je signe alors un

contrat avec l'entreprise EdilClima S.R.L comme Responsable Commercial performance énergétique et Développement durable avec sur ma responsabilité une quinzaine de personnes (ingénieurs et

techniciens) où mon rôle principal est de développer la politique commerciale de l'entreprise pour le chiffrage, la conception, la fabrication et la maintenance(Curative et Prédictive) des équipements énergétiques en développant des contrats de performances énergétiques et être force de conviction auprès des clients et partenaires.



À la lumière de cette expérience, je signe ensuite un Contrat de 2ans et demi avec l'entreprise Multi

nationale SEA Marconi Technologie et je commence à exercer le métier d'ingénieur Consultant à l'international

auprès des clients suivants :



- DANFOSS, comme Technico-commercial BtoB et BtoC Machines tournantes pôle énergétique ;



- LYONDELLBASELL, comme Responsable Développement Commercial BtoB, BtoC, BtoBtoC et

Maintenance Multitechnique des reseaux de transport et de distribution des fluides(Pétrole et Gaz);



- ORANO, comme Chargé d'affaires Exploitation réseau énergétique/énergie ;



- EDF(France), TEPCO(Japon), CIPREL (Cote d'ivoire), ESKOM(Afrique du Sud) comme Chargé d'affaires Réseaux électriques.



À la fin de ce métier d'ingénieur Consultant, je signe un CDIC avec les Chantiers de l'Atlantique et

j'occupe depuis décembre 2018 le poste de Responsable d'affaires systèmes et Management

d'efficacité énergétique. Grand Projets EPC: Ecoconstruction, Installation et Commercialisation d'équipements énergétiques, CVC, GTB, GTC, Maintenance en Conditions Opérationnelles et développement de la politique CEE.

J'ai sur ma responsabilité 52 personnes(ingénieurs et techniciens) répartis en bureaux d'études et sur

Chantier avec aussi un Management transversal des équipes des entreprises sous-traitantes.



Je me considère comme une personne dynamique, engagée, responsable, créative, prédisposée aux relations publiques, capable de travailler en équipe et en autonomie.



Je suis une personne fiable, précise et dans le même ordre d'idées, je suis capable de manager les équipes multidisciplinaires de différentes ethnies.



J'ai aussi développé de très bonnes compétences technico-commerciales.



J'accomplis de manière satisfaisante mes tâches professionnelles en travaillant avec enthousiasme, rigueur, ponctualité, organisation, détermination, précision et en dominant surtout le stress professionnel.



J'ai un grand sens du devoir, un très grand sens relationnel client et corps de métier. Je suis doté des compétences techniques et managériales qui font de moi un partenaire crédible pour les différentes entreprises et leurs clients.



Je suis aussi en même temps une personne courageuse qui aime affronter des nouveaux challenges, une personne beaucoup ouverte à l'apprentissage et à la découverte des nouveaux horizons pour une meilleure transition énergétique.