Alex ERGALANT

Passionné par les technologies du web, mes 11 années d'expérience m'ont permis d'explorer des domaines variés : e-commerce, web marketing, applications internet riches, jeux en ligne, e-learning...



J'ai pu développer et affûter mes compétences en matière d'architecture et de gestion de projets web, management d'équipes de développement, pilotage de la R&D.



Adepte des méthodes Agile, la satisfaction du client, la motivation de mes collaborateurs et l'amélioration continue des process sont au coeur de mes préoccupations.



Mes compétences :

Développement web

Gestion de projet informatique

Management d'équipe

Developpement d'applications sur smartphones

Développement d'application Internet

SEO/SEM

Flex

Crédit impôt recherche

GWT

Recherche et Développement

IOS

API / Webservices

RIA

PHP

Ecommerce

Java