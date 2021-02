Alex KENGUE MBOUKEU ( KENGUE MBOUKEU ALEX)

Merci pour votre passage sur mon profil.



Merci à VIADEO pour ses services que j'apprécie énormément, un site qui nous permet entre professionnels de pouvoir établir un contact, de partager des intérêts communs.



J'ai choisi Viadeo pour me faire connaître, élargir mon réseau de contacts et aussi pour trouver de nouveaux clients et partenaires.



Ma page 3isconsulting.com



Baignant partiellement dans le monde professionnel depuis 2012 et pleinement depuis 2016, aujourd'hui je m'épanouis pleinement dans la gestion des projets informatiques, l'étude intuitive, l'amélioration de rendements et la réduction des délais de livables relatifs à chacun des projets qui me sont confiés.



Mes points forts:

- Bonne Organisation;

- Force de proposition;

- Rigueur de tenue de travaux;

- Une attention particulière aux détails;





N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus :

Mail: alexkengue@3isconsulting.com

skype: live:.cid.d915db543b025dd