Alex MUCCHIELLI

Parcourez les articles de mon Blog : alexmucchielli.com



Après une carrière universitaire, la direction d'un Centre de Recherche et la publication de plus de 70 ouvrages, j'ai quitté l'Université pour créer une société d'enseignement à distance pour laquelle j'ai écris des serious game et des tests projectifs. J'ai ensuite repris mes activités d'auteur et de consultant.



N'hésitez pas à me contacter pour vos projets de scénarisation (alexmucchielli@gmail.com)



Mes compétences :

Expert FOAD habilité Ministère de la recherche

Formation professionnelle

Formation de formateur