Alex UMBERT (ALEX UMBERT)

Hello moi c'est Alex, j'ai 21ans et je suis un vrai passionné d'audiovisuel depuis très jeune.



Jai tenu ma première caméra à l'âge de 7 ans et depuis, elle ne me quitte plus.

Je suis auto-entrepreneur et dans le cadre de mon activité, j'ai l'opportunité de travailler sur divers sujets, comme la réalisation de courts-métrages, d'interviews, de vidéos d'entreprises, de réalisations de bandes annonces ainsi que de clips pour des particuliers ou des professionnels.



Cette longue expérience ma fait passé du statut d'amateur passionné, à celui de professionnel.