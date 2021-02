Alexander HOFFMANN-BLODAU

Pour 2017, je suis à la recherche d'un nouveau poste d'assistant trilingue, d'assistant de direction / office manager dans un contexte international, me permettant d'utiliser mes capacités linguistiques (français, anglais, allemand), de prendre aussi en charge des missions allant au-delà de l'assistanat classique et gestion de projet et de gérer l'événementiel, par exemple.



For 2017, I am looking for a new position as : Assistant, Executive or Personal Assistant, Office Manager in a multicultural & international company. I am also looking for intercultural interactions, contacts accross cultures.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication évènementielle

Gestion budget

Assistante de direction

Office Management

Organisation salon

Organisation d'évènements