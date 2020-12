Trilingue, Franco-Allemand, 20 ans d'expérience DIRECTEUR GENERAL / DIRECTEUR COMMERCIAL & MARKETING en B2B en FRANCE et à l'international (ayant vécu en ALLEMAGNE SUEDE USA). Expertise de la vente DIRECTE & DISTRIBUEE (Négoce; GSB, E-Business).



Environnement : Matériaux de construction, Bâtiment, BTP, Gros & Second Oeuvre du bâtiment, Industrie, équipements électriques Basse et Moyenne Tension, Eclairage (LEGRAND + SIEMENS + STEINEL), outillage électroportatif (HILTI + STEINEL).



Expertise :

Responsabilité d'un centre de profit / Gestion d'un P&L / Restructuration

Recrutement / Management d'équipes multicuturelles / Formation

Direction commerciale / Développement des ventes (directes & distribuées) / Key account management / Gestion de réseaux de distribution (Négoce, GSB, E-Business) / Prescription (Vente Projets)

Marketing stratégique & opérationnel



Ouvert au networking avec des professionnel(le)s occupant des fonctions Managériales, Commerciales et Marketing dans les SMART BUILDINGS / MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION / BÂTIMENT / BTP (gros & second oeuvre) / ECLAIRAGE / ENERGIES RENOUVELABLES pour échanges de BONNES PRATIQUES. Prescripteurs, Architectes, Fabricants, Distributeurs et Metteurs en Oeuvre.





alexander_pfab@hotmail.com / +33 (0) 6 46 64 57 94

Profil complet sur Linkedin : http://www.linkedin.com/in/alexanderpfab



Mes compétences :

Management

Vente directe

Vente B to B

Marketing opérationnel

Channel management

International

Marketing stratégique

Second oeuvre bâtiment

Business development

Matériaux de construction

Energie

Direction commerciale

Recrutement

B to B

Gestion

Matériaux

Stratégie

Marketing