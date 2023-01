POSTE A POURVOIR EN CDI:



Directeur Agence CVC Pb H/F

Responsable BE CVC / Elec Tertiaire H/F

Chargé d'affaires BET CVC Conception Tertiaire H/F

Ingénieur Etudes Thermique Maitrise d'œuvre H/F

Chargé d'affaire CVC PB (Logement Neuf) H/F

Projeteur en CVC PB (Connaissance calcul thermique - Climawin) H/F

Projeteur en CVC PB (Connaissance BIM - Revit) H/F

Chiffreur CVC PB (Logement) H/F



Chef de chantier Plomberie (Logement neuf) H/F

Technicien de maintenance chaufferie Moyenne et grosse puissance H/F

Technicien de maintenance Froid et Chaud H/F

Technicien de maintenance Froid Grande Cuisine H/F

Electromécanicien H/F



Assistante Technique (Gestion appel d'offre, PV) H/F





POSTE A POURVOIR EN MISSION LONGUE DUREE:



Plombier chauffagiste H/F

Technicien de maintenance chaudière H/F

Chef de chantier CVC PB H/F



Directrice d'agence LIP , je suis à la recherche de personnel dans les métiers correspondant à ces secteurs d'activités :



- Energie CVC Plomberie - Electricité

- Ingénierie



Nous travaillons en équipe avec des consultants spécialisés dans chaque secteur.



Notre activité consiste à:



- Mettre à disposition des collaborateurs efficaces auprès d'interlocuteurs de haut niveau.

- Gérer l’urgence et optimiser la réactivité auprès de nos clients.

- Conseiller les entreprises dans la gestion de leurs recrutements.

- Rechercher des candidats qualifiés.

- Ecouter et conseiller les candidats dans leur choix de carrière professionnelle.



Si vous êtes en recherche d'emploi active ou à l'écoute ,

Si vous avez besoin de personnel qualifié, contactez moi:



alexandra.bazire@lipinterim.fr

04.91.80.32.61



https://www.lipinterim.fr



