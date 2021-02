Alexandra BOUSNOUNE

COURS PARTICULIERS ET COLLECTIFS EN ANGLAIS NANTES ET AGGLOMÉRATION



FORMATRICE INDÉPENDANTE

SPÉCIALISTE DU COURS SUR MESURE DEPUIS 30 ANS



MA MISSION: VOTRE SATISFACTION

* vous conseiller

* vous former

* vous accompagner



MES ENGAGEMENTS:



* Proximité

Je suis à votre écoute et prends le temps de comprendre vos attentes pour mieux définir vos besoins



* Adaptabilité

Nous fixons ensemble les horaires de cours en fonction de vos disponibilités.

Le contenu du cours est réadapté en cours de formation en fonction de l'évolution des stagiaires.



* Individualité

Je vous propose une solution en fonction de votre problématique. Pas de programme type.

Chaque personne est unique et bénéficie d'une réponse personnalisée à ses besoins.



* Réactivité

Je réponds à vos demandes dans les délais les plus courts.



* Efficacité

Je vous aide à être autonome en renforçant vos compétences.

Mon objectif : votre réussite.



ÉTABLIR AVEC VOUS UNE RELATION PRIVILÉGIÉE DE CONFIANCE ET D'EXCELLENCE



Parce que la formation est d'abord une relation humaine, je travaille de paire avec vous pour élaborer un cours convivial parfaitement adapté à vos besoins et à votre personnalité.



Formations personnalisées en anglais pour voyager ou à titre professionnel.



Agostino Formation, organisme de formation enregistré auprès du Préfet de Loire Atlantique sous le numéro 52 44 04334 44, permettant ainsi la prise en charge totale ou partielle du coût de votre formation par lO.P.C.A. dont vous dépendez (selon conditions). Agostino Formation respecte les 6 critères qualité de la formation professionnelle continue précisés par le décret Qualité du 30 juin 2015 et mes actions de formation sont donc référençables par le Datadock depuis juillet 2017.



Quel que soit votre statut, je serais ravie de vous accompagner et répondre à vos questions sur le financement de votre formation en anglais au titre du CPF ou du budget de formation de votre entreprise.

Contactez-moi pour tout renseignement