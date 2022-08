Alexandra BRIAND

Nous accompagnons les Directions Générale, Marketing et Commerciale dans l’atteinte de leurs objectifs de développement.

Agence Business, créative et agile, nous mettons en place une approche marketing et commerciale adaptée aux méthodes de vente actuelles.



Les bons leviers, les bons contenus, aux bons formats :

De la création d’outils d’aide à la vente, de supports marketing en passant par la mise en place d’une stratégie d’acquisition et de génération de leads, nos équipes adaptent chaque approche aux objectifs de l’entreprise.



Mes compétences :

Marketing

Communication