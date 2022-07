Alexandra CARRENO

J'ai travaillé autant que chef de communication pour Big planning, j'étais responsable de la relation clients en Colombie.



Grâce à mon intérêt pour parfaire le français, je suis venue en France en 2012 où j'ai eu l'occasion de travailler pour : Les Lunettes selon Sarah, J'ai développé l'identité de marque et j'ai créé des pièces graphiques pour l'ouverture de ce magasin.



J'apprends rapide, je développe la créativité, et aussi je suis rigoureuse et passionné pour la stratégie de communication. mon implication au travail est totale et l'expérience utilisateur est toujours au centre de mes préoccupations.



J'ai envies de me distinguer par mon inventivité et l'excellence de mes réalisations, mais aussi par le niveau de confiance établi avec les clients dans les relations commerciales.



Mes compétences :

Social media

Marketing stratégique

Stratégie commerciale

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator