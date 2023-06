Alexandra DAVID

LÉDUCATION CANINE 100% PERSONNALISÉE SUR MULHOUSE ET ALENTOUR ! Vous avez un chien qui tire en laisse ? Réactif ? Agressif ? Qui ne sait pas rester seul ? Qui a des problèmes de propreté ? Vous souhaitez éduquer un chiot ou un nouveau chien mais vous ne savez pas par où commencer ?



Travaillons main dans la patte pour améliorer votre quotidien avec votre chien. Je vous propose une méthode déducation canine bienveillante et respectueuse de vos besoins et de ceux de votre compagnon. Cours déducation individuels, collectifs, spécifiques pour les chiots ou encore activités et sports canins, je vous propose des prestations complètes pour améliorer votre quotidien avec votre chien.



Et si vous avez décidé de vous absenter ? Je peux venir promener votre loulou(te), ou le (la) garder chez vous. Vous avez la moindre question ? Contactez-moi.