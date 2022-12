Alexandra FONS

Alexandra, 32 ans, Scénographe & Décoratrice.



Passionnée par les arts et plus particulièrement par celui de l'architecture, de la déco, du design, de la photo et du théâtre.



Après deux années passée à l'ENSAN à apprendre et à élargir ma culture architecturale, c'est en 2008 que je me réoriente vers l'Ecole Pivaut en section déco, puis me spécialise en scénographie. Cinq ans plus tard, me voilà diplômée.



Toutes ces années d'études m'ont servi à apprendre mon métier bien évidemment mais surtout à développer une acuité visuelle, un esprit critique, des compétences techniques tout cela avec pour seul maitre mot, la rigueur.



Mes différentes expériences m'ont permis d'accroître d'avantage de compétences et d'explorer différents univers.



Aujourd'hui, en auto-entreprise pour pouvoir travailler plus aisément sur différents projets mais toujours ouverte à de nouvelles propositions, de nouvelles aventures.



D'un naturel enjoué et pragmatique, je suis à l'écoute de mes collaborateurs et suis investie dans mon métier.



Pour plus de détails

www.maison-alphonse.com



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Peinture

AutoCAD

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

C4D

CAO

Sketch up

Microsoft Office

Organisation d'évènements

Aménagement intérieur

Décoration d'intérieur

Communication événementielle