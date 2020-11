Alexandra FONTANA

Pendant le parcours scolaire en baccalauréat professionnel, j’ai pu réaliser 22 semaines de formation en entreprise notamment en cabinet d’expertise comptable, puis dans le domaine des assurances ainsi que le secteur de la protection de l’enfance. Ces expériences m’ont permis de prendre conscience de mon goût pour les chiffres et pour la gestion comptable. Cela m’a conforté dans la poursuite de mon projet professionnel vers un BTS en alternance assistant de gestion PME-PMI qui me permettra de dévier sur une licence professionnelle Comptabilité et Paie.



Mes compétences :

Gestion administrative

Organisation du travail

Microsoft Office

Informatique

Autonomie

Adaptabilité

Internet