Alexandra FRABOULET

Dynamique, souriante et volontaire, je m'investie au mieux dans ce que j'accomplie.

Sportive, je suis sérieuse, forte et résistante, je n'ai donc pas peur de tâche de manutention ou de logistique.

Animatrice et arbitre régionale, je fournie un travail d'équipe efficace, capable de former et d'encadrer tout comme de d'être subordonnée ou demander conseil.

Je suis particulièrement intéressée par le sport (au sens large), le commerce et l'évènementiel, mais ne suis pas fermée à toute autres propositions auxquelles je puisse répondre.

Respectueusement,



Mes compétences :

Microsoft Office