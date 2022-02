Alexandra JEAN FRANÇOIS

Passionnée par le web et plus précisément des nouvelles technologies depuis toujours . Cette passion ma conduite tout au long de mon parcours détude et aujourd'hui, je serai bientôt diplômée dun master 2 en management entrepreneurial de projets numériques et stratégie digitale . Il reste encore tant de choses à découvrir, à innover, cette affection pour la technologie ne ma jamais quittée et est plus présente que jamais .



Jai adoré tous les postes que jai pu effectuer durant mes années dalternance en tant quapprentie Cheffe de projet Web / Digital . Mes expériences personnelles ainsi que professionnelles mont permis de me connaître davantage et davoir un meilleur discernement de mes capacités .



Je m'attelle à donner le meilleur de moi-même dans tous les projets que j'entreprends !

- Je madapte rapidement aux changements,

- Je fais continuellement de la veille,

- Je garde mon calme face aux obstacles,

- Je prends des décisions adéquates.



- Rencontrer de nouvelles personnes et avoir de nouvelles perspectives sont toujours bénéfiques, donc n'hésitez pas à me contacter !



- Compétences professionnelles

Management de projet | User Experience (UX) Design | Analytics | Etude de Marché | Reporting / recettage | Développement de projet | Roadmap | Méthode Agile



- Domaines de connaissances

Assurances | Santé | Secteur public



- Capacités linguistiques

Anglais (C1) | Créole Haïtien (Langue maternelle) | Espagnol (Novice)



- Hobbies

Randonnée | Dessiner | Musique | Voyages